Gds – “Como-Napoli simbolo dell’equilibrio, gli azzurri però più vicini al successo”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato Como-Napoli, partita finita per 0-0 dopo una prestazione solida da parte di tutte e due le compagini. Ecco un estratto dell’articolo:

“Fra Cesc Fabregas e Antonio Conte alla fine sono abbracci, anche se durante la partita il clima è stato più rovente. Entrambi sono contenti di non aver perso, anche se non sono sembrate squadre alla stessa altezza. Nel risultato c’è però una parte di verità: il Como ha mostrato un’unità di squadra superiore, ma il Napoli può dire che è andato più vicino al successo. Comunque, in tre partite di questa stagione, Como e Napoli hanno sempre pareggiato alla fine dei tempi regolamentari. Significa che c’è equilibrio, oppure che a disparità di potenziale non è stata trovata la chiave per aggiudicarsi la posta”.