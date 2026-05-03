Del Genio critico su Conte – “Perchè creiamo così poco? Una volta va bene, ma venti no: così non vinci niente”

Paolo Del Genio, giornalista, nel corso del programma Canale 8 ha compiuto un’analisi approfondita in merito alla prestazione del Napoli nella partita di ieri sera, pareggiata contro il Como per 0-0 e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“De Bruyne? Ha retaggio di 10 anni in una squadra che ha il pallone e fa 500 passaggi a salire. A Como il pallone non l’hai avuto, con la Cremonese tenendo palla fu splendido, quando non hai palla come usi De Bruyne? Per il contropiede? E’ sacrificatissimo, non esprime le sue qualità. Pagella? Non do insufficienza a nessuno. Non è entrato nella gara, ma per esaltarlo sappiamo che partita serve. In queste partite se pensi a questo piano gara allora è meglio non schierarlo e farlo entrare alla fine per sfruttarlo nella mezz’ora finale.

Alisson? 6,5, ha fatto qualcosa in condizioni sempre difficili, saltava sempre Smolcic, poi dopo s’è visto meno quando il Como aveva il pallone. Tiene botta per 90 minuti. Per tutti gli attaccanti c’è l’attenuante. Hojlund? 6, lo stesso di De Bruyne. Non ha palloni giocabili, se non lunghe, sporche, Ramon è forte di testa. Conte? 6. Neanche a lui do insufficienza. Non scopriamo oggi il suo calcio. Non riesce a proporre calcio, ma annulla comunque in parte quello degli altri ed il Como ha giocato meglio con le milanesi quando ha perso.

Voti alti? Per me molti giocatori non hanno fatto niente, ma non è colpa loro. Gli attaccanti che possono fare se il pallone non arriva attraverso lo sviluppo della manovra? Il Napoli fa 0,6xg (gol attesi=pericolosità offensiva, ndr), una partita può capitare, due, tre, ma al Napoli è capitato più di 20 volte, se ti capita più di 20 volte che fai un xG sotto l’1 non potrai mai vincere niente, puoi vincere la Supercoppa due partite sulla qualità, ma questo è un difetto del Napoli. E’ oggettivamente un difetto, ma non si può fare dibattito siamo favorevoli o contrario, se crei così poco non hai la formula per produrre! Che sia palleggio, palle lunghe, devi trovare il modo! E’ un’analisi costruttiva, si segna poco. Si fa confusione: il secondo posto è graditissimo, anche i tifosi discutono di altro. La domanda è perché con la qualità che abbiamo si crea così poco?”