Dazn, Ferrara – “Partita molto tattica, il Napoli nel finale poteva vincere la partita”

Ciro Ferrara, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli a Como per 0-0, dove ha espresso la sua opinione in merito all’andamento del match. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“È stata una partita molto tattica. Decisamente meglio il Como nel primo tempo, con due occasioni salvate da Rrahmani e Milinkovic-Savic, però poi nel finale il Napoli ha dimostrato addirittura di poter vincere la partita, con il palo di Politano e con l’occasione di McTominay. Secondo me il pareggio va bene a tutte e due, era l’ultimo big match per entrambe le squadre, e quindi anche per questo un po’ di intenzione“.