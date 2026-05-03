Dazn, Butez – “Ringrazio Conte, ci ha fatto i complimenti. Difficile giocare contro il Napoli”

Jean Butez, portiere del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro il Napoli, dove ha compiuto un’analisi della partita e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

:”Ringrazio Conte per i complimenti. Abbiamo lavorato tanto col mister in questa stagione per trovare gli automatismi in difesa. E’ un po’ diverso giocare col Napoli, abbiamo pressato e provato ad avere la squadra più alta. Era più complicato trovare Perrone, però ho trovato Jacobo Ramon e Diego Da Cunha. E’ divertente giocare in questa squadra e avere un mister come Fabregas che ogni giorno lavora per trovare la soluzione giusta per trovare l’uomo libero. E’ la mentalità dello staff: si dà fiducia a tutti i giocatori che giocano nella squadra. E’ il nostro tipo di gioco, tutti possiamo imparare con questo tipo di pressione e anche a difenderci da quella che arriva dalle altre squadre. Dobbiamo farci trovare pronti ed essere intelligenti nel fare i passaggi giusti. In questo Fabregas ci aiuta molto”.