Da Milano – “Previsti nuovi colloqui Napoli-Spinazzola per il rinnovo, ecco cosa filtra”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, riporta sui suoi canali social delle novità in merito al futuro di Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Ecco un estratto delle sue parole:

“Si prevede un nuovo round di colloqui nei prossimi giorni tra il Napoli e gli agenti di Leonardo Spinazzola per cercare di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. Non si è arrivati a un accordo negli ultimi mesi, ma ora i colloqui stanno riprendendo bene”.