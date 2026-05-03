CorSera – “Clamoroso, Rocchi si è lamentato delle pressioni ricevute dall’Inter! I dettagli”

Ha del clamoroso quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, in merito allo scandalo Rocchi. Infatti, secondo quanto si evince dal quotidiano, nelle intercettazioni compiute nell’aprile del 2025, sarebbe emerso nei colloqui tra Rocchi e Gervasoni un “loro”, di non chiaro riferimento. In sostanza, Rocchi si sarebbe lamentato delle forti pressioni ricevute per le designazioni arbitrali, con richieste specifiche per Daniele Doveri e e Andrea Colombo per le partite decisive.

Nulla di certo ancora, ma tra le figure attenzionate vi è sicuramente il club referee manager dell’Inter. Rimane il fatto che il caso di frode sportiva per ora è sospeso, in quanto il gip ha interrotto le intercettazioni. Situazione quindi ancora in sviluppo, in attesa di una svolta.