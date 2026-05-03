Conte su Kdb – “Fuori forma? Sta come stava nella partita precedente, non è cambiato niente…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa post pareggio contro il Como, ha risposto in tono piccato alla domanda posta su Kevin De Bruyne, evidenziando come per il mister salentino il fuoriclasse belga abbia compiuto una prestazione simile a quella contro la Cremonese. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“De Bruyne sta come stava nella partita precedente, non è cambiato niente in 7 giorni. Contro la Cremonese aveva giocato bene e fatto gol. Ci sono partite in cui ci si può esaltare di più e altre meno, però Kevin ha fatto la sua parte ed è stato molto ordinato. Poi ho deciso di far entrare Anguissa e di spostare McTominay sulla trequarti”.