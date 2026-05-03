Cds – “Napoli, come sta Rrahmani? Ecco cosa filtra dopo la sostituzione contro il Como”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle novità in merito alle condizioni di Amir Rrahmani, uscito anzitempo nella sfida contro il Como. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, il difensore kosovaro avrebbe chiesto la sostituzione solo perchè affaticato, dato che è reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per 2 mesi. Nulla di grave dunque per l’azzurro, con Conte che dovrà comunque gestirlo al meglio per evitare possibili ricadute. Nel frattempo, manca solo l’ufficialità per il rinnovo fino al 2029.