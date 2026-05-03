Cds distrugge De Bruyne – “Mai nel vivo del gioco, lento ed impreciso! Sostituzione inevitabile…”

Per il Corriere dello Sport, il De Bruyne visto ieri è un lontano parente di quello che conosciamo tutti. Il quotidiano ha compiuto un’analisi in merito alla sua prestazione fornita ieri contro il Como, eccone un estratto:

“Ad avere un problema di continuità è anche De Bruyne, ieri lontano parente di quello che aveva entusiasmato con la Cremonese. È rimasto in campo un’ora, ma non è mai entrato nel vivo del gioco. Anzi, quando è stato chiamato in causa si è fatto notare per una inconsueta imprecisione nei passaggi. Errori che non ti aspetteresti mai da un campione con le sue qualità. Inevitabile è stata la sostituzione, l’ingresso di Anguissa (anche se ancora non al top) ha dato al Napoli più sostanza in mezzo al campo e la forza per un finale di partita in crescendo”.