Sarri a Dazn ricorda Hamsik – “L’ho visto dopo la partita, che bei ricordi…”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha anche ricordato il rapporto speciale con Hamsik, instauratosi proprio nell’esperienza del mister sulla panchina del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Taylor è una mezz’ala “sarriana”? “Mi fai venire dei ricordi piacevoli… quando sono uscito dal campo ho visto Hamsik. Hamsik è tutto quello che io volevo da una mezz’ala. Taylor è intelligente, ha avuto un adattamento immediato in Italia e sta facendo molto bene”.