Sarri a Dazn ricorda Hamsik – “L’ho visto dopo la partita, che bei ricordi…”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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AUGUST 2022, Maurizio Sarri, fonte foto: www.footballnews24.it

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha anche ricordato il rapporto speciale con Hamsik, instauratosi proprio nell’esperienza del mister sulla panchina del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Taylor è una mezz’ala “sarriana”? “Mi fai venire dei ricordi piacevoli… quando sono uscito dal campo ho visto Hamsik. Hamsik è tutto quello che io volevo da una mezz’ala. Taylor è intelligente, ha avuto un adattamento immediato in Italia e sta facendo molto bene”.

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