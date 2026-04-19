Repubblica – “Napoli fortemente demotivato e privo di energie, addio sogno Scudetto!”

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sulla sconfitta del Napoli contro la Lazio per 2-0, che ha sancito la chiusura definitiva del campionato a favore dell’Inter. Ecco un estratto dell’articolo:

“Se n’è andato il sogno dello scudetto e il contraccolpo ha messo ko anche il Napoli: demotivato, privo di energie e sconfitto in scioltezza dalla Lazio (2-0) al Maradona, com’era successo con modalità simili al Milan contro l’Udinese a San Siro, una settimana fa. Restare nella scia dell’Inter è stato uno sforzo duro per le sue rivali e nemmeno un martello come Antonio Conte è riuscito a evitare il brusco calo di tensione dei suoi giocatori, che non perdevano da sedici mesi e mezzo in campionato a Fuorigrotta e sono invece crollati di schianto, arrendendosi ai gol di Cancellieri nel primo tempo e Basic nella ripresa. Game over, lo scudetto va a Milano. I campioni uscenti si sono fatti da parte con una prova disarmante sotto tutti i punti di vista: tattico, tecnico e soprattutto agonistico”.