Il Mattino – “Napoli, c’è un dato allarmante che preoccupa molto”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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L’edizione odierna de il Mattino ha compiuto un’analisi in merito alla sconfitta del Napoli per 2-0 contro la Lazio, causa una prestazione veramente difficile da accettare. Il quotidiano evidenzia il fatto che, in 90 minuti di partita, il Napoli non sia riuscito a fare un tiro in porta. La scarsa produzione offensiva degli azzurri incomincia ad essere un tema molto discusso tra gli addetti ai lavori e non solo. Critiche anche per la scelta reiterata di inserire i ‘Fab Four’ in campo tutti insieme. Un esperimento che sembra non essere riuscito per bene.

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