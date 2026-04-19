Gds – “Conte, cadono gli alibi! E adesso deve guardarsi indietro…”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esita a riempire di critiche Conte e il suo Napoli, reduci da una brutta sconfitta contro la Lazio per 2-0. Ecco un estratto dell’articolo:

“La sconfitta dei padroni di casa riduce i tempi d’attesa dell’Inter: il destino tricolore si compirà prima del previsto, ora che il divario è di 12 punti, e la squadra di Conte svuotata, comincia davvero a guardarsi indietro. II Milan può agganciarla, le altre arriveranno se l’andazzo è questo. Cade anche l’alibi del “cosa sarebbe successo se…” non ci fossero stati tutti gli infortuni che hanno condizionato la stagione: dopo il mezzo flop del Tardini, i Fab Four steccano ancora, e di brutto”.