El Pampa Sosa furioso con Conte – “I giocatori sembrano averlo mollato! Come si può giocare in modo così orrendo?”

Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso de ‘La Partita dei Campioni’, dove ha espresso la sua opinione in merito alla bruttissima sconfitta del Napoli contro la Lazio. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Io non ho problemi a dirlo. E’ la tipica partita in cui sembra che i giocatori abbiano mollato l’allenatore. Come si può giocare così in maniera orrenda con 55mila spettatori allo stadio? Il Napoli aveva giocato male anche quando ha vinto le ultime, ma qui si è analizzato solo il risultato come al televideo e non le prestazioni che erano tutte negative. A me fa paura se dovesse restare Conte in scadenza…”