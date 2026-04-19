Corbo a la Repubblica – “La speranza che Alisson possa sempre risolvere la partita è un’illusione”

Antonio Corbo, giornalista, nel suo consueto editoriale per il quotidiano la Repubblica, si è soffermato sulla sconfitta del Napoli contro la Lazio, evidenziando le difficoltà offensive degli azzurri e di come non si possa sempre appoggiarsi solo sull’imprevedibilità di Alisson Santos. Ecco un estratto del suo pensiero:

“La speranza che il più energico e imprevedibile degli attaccanti possa risolvere la partita nella ripresa, quando i ritmi si abbassano e le distanze di allargano, è solo una adorabile illusione”.