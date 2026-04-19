Conte furioso con la stampa – “Mi strumentalizzate sempre! Più stiamo zitti meglio è, perchè ci vogliamo far del male da soli?”

Antonio Conte non le manda a dire in conferenza stampa. Il mister salentino, dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, si è scagliato contro la stampa per diversi motivi, principalmente in merito ai rumors di mercato riguardo sia lui, sia diversi giocatori. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Questo è il mio secondo anno al Napoli ed è un copia e incolla dell’anno scorso, quello che dispiace è che capisco che quando parlo mi sembra di parlare in italiano e invece vengo spesso strumentalizzato, perché poi da alcune frasi o si tagliano o uno riporta la propria idea di quello che ha capito. Capitasse in Inghilterra posso anche capire, non parlo benissimo l’inglese, mentre qui parlo in italiano. Quello che io posso dire è che queste sono situazioni dove più siamo tutti zitti meglio è, anche perché diamo solamente fiato alle trombe a chi non vuole bene al Napoli e cerca di creare confusione, così come due giorni fa è uscito un articolo: una squadra vecchia a cui bisogna svecchiare, giocatori che devono andare via, nomi e cognomi. Io penso che non sia giusto questo, è una mancanza di rispetto nei confronti di calciatori che comunque stanno qui da tanto tempo, hanno vinto due scudetti, una Supercoppa e io penso che ritrovarsi sul giornale che sicuramente non verrà rinnovato il contratto a questo, quest’altro va via… Facciamoli rifare agli altri, ma a Napoli stesso io dico: ma perché ci vogliamo fare male da soli? Perché? Allora io dico tutte queste voci sicuramente non fanno bene alla squadra, è una mancanza di rispetto nei confronti di gente che comunque ha fatto sognare la città. E questo mi dispiace, mi dispiace, però è una cosa che io sto vedendo, sto vedendo perché Napoli stessa è molto controversa, c’è chi aiuta e chi distrugge e chi rompe le scatole. A me dispiace perché già c’erano delle scatole da altre parti, quando siamo in casa nostra cerchiamo di stare compatti e uniti invece di farci del male da soli. Ripeto questa storia, alla fine non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.”