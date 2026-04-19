Cds – “Partita vergognosa, una delle peggiori dell’era Conte! Un vero e proprio incubo”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non è esente da critiche nei confronti di Antonio Conte, dopo la bruttissima sconfitta degli azzurri contro la Lazio. Ecco un estratto dell’articolo:

“Una partita vergognosa, una figuraccia inaccettabile. Una delle peggiori dell’era Conte, ai livelli del battesimo di Verona, di Bologna o del tracollo di Eindhoven. Gli azzurri dovrebbero delle scuse agli oltre 50.000 che anche ieri hanno riempito il Maradona. L’applauso e il coro finale della curva sono stati solo un atto d’amore, la partita è stata un incubo. Non c’è mai stato confronto, la Lazio è stata superiore in tutto. Le motivazioni, la determinazione, l’applicazione. Da domani a Castel Volturno dovranno guardarsi tutti in faccia: venerdì si troveranno di fronte di nuovo uno stadio Maradona pronto a spingerli. Quei tifosi che hanno applaudito anche dopo una figuraccia del genere meritano di essere ripagati”