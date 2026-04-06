Stasera Conte si affida al “fattore Maradona”

Il Napoli di Conte ha sempre avuto un ottimo rendimento in casa. Gli azzurri non perdono tra le mura del Maradona dal 7 dicembre 2024, quando la Lazio di Sarri riuscì a portar via i 3 punti.
Da allora lo score casalingo del Napoli è da vertice: in 14 partite sono stati 34 i punti conquistati, con la media punti più alta dell’intera Serie A, pari a 2,43 a gara.
In dettaglio 10 vittorie e solo 4 pareggi, con Como, Verona, Parma e Roma.
Proprio le sfide contro gli scaligeri ed i ducali sono ricordate per i gravi errori arbitrali che a conti fatti hanno contribuito a rendere così ampio il distacco con la capolista Inter.
Stasera comunque la sfida contro il Milan resta prestigiosa – nonostante il forte segnale lanciato ieri dai nerazzurri – ed i 3 punti in palio significano innanzitutto avvicinarsi all’obiettivo minimo stagionale, dato dalla partecipazione alla prossima Champions League.