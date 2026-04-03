Tuttosport – “Conte versione mental coach con i suoi giocatori, ecco il motivo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli di Antonio Conte, con diversi giocatori che, tornati dalla sosta per le nazionali, hanno fallito l’obbiettivo di strappare un pass per i mondiali. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nessun giocatore del Napoli, infatti, è riuscito a strappare il pass per i prossimi Mondiali. Politano, Spinazzola, Buongiorno e Meret (Italia) sono stati eliminati ai rigori dalla Bosnia, stessa sorte per Hojlund (Danimarca), che ha anche sbagliato il proprio tiro dal dischetto, oltre a Lobotka (Slovacchia) ed Elmas (Macedonia del Nord) entrambi eliminati in semifinale. Il tecnico salentino dovrà, dunque, indossare ancora una volta i panni del mental coach per un gruppo che, nonostante le amarezze internazionali, resta pienamente in corsa per lo scudetto”.