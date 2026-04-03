Sky – “Italia, Adl vuole continuare con Conte. Pronta l’alternativa”

Sky Sport riporta sul suo sito delle importanti novità in merito al futuro della nazionale e non solo. Infatti, secondo quanto si evince, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di continuare il progetto sportivo con Antonio Conte, proponendogli quindi un rinnovo di contratto. Ipotesi Italia che si fa dunque sempre più complicata. Ecco un estratto dell’articolo:

“Quello di Conte col Napoli – blindato e con De Laurentiis fermo nella volontà di proseguire anche oltre la scadenza con l’allenatore del suo secondo scudetto – dura fino al 30 giugno 2027, un anno in più invece per Allegri col Milan, vista l’opzione per il 2028 pronta a scattare alla qualificazione in Champions League dei rossoneri. Entrambi accetterebbero solo con un progetto lungo e con programmi chiari e condivisi. Ma liberarli non sarà facile. Sarebbe pronto a tornare Roberto Mancini, attualmente all’Al Sadd in Qatar, con cui la risoluzione del contratto invece non rappresenterebbe un problema”.