Mediaset – “Italia, ecco chi tra Allegri e Conte è il preferito dai tifosi”

Sport Mediaset ha compiuto un sondaggio interessante in merito a chi, secondo i loro lettori, dovrebbe essere il nuovo allenatore della nazionale, dopo la clamorosa debacle subita contro la Bosnia, portando l’Italia a non partecipare ad un mondiale per la terza volta consecutiva. Ecco un estratto dell’articolo:

“I lettori di Sportmediaset.it non hanno dubbi: il prossimo ct della Nazionale deve essere Massimiliano Allegri. Ben il 39% dei votanti al nostro sondaggio infatti, hanno incoronato Max per il post-Gattuso. Subito dietro Antonio Conte che raccogliere anch’esso i favori di gran parte dei tifosi. D’altronde il gran lavoro fatto agli Europei del 2016 con una Nazionale non certo stellare è difficile da dimenticare. Ma poi c’è la realtà, e per i due non mancano gli ostacoli. Specialmente per il tecnico del Milan che è legato ai rossoneri fino al 2027 con opzione per un’altra stagione”