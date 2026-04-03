La Repubblica – “Napoli, è tornato anche De Bruyne a Castel Volturno: i dettagli”

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul rientro dei giocatori del Napoli dai rispettivi impegni con le loro nazionali. Da oggi, Antonio Conte avrà di nuovo tutti a disposizione (eccetto Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e Lukaku ancora out per infortunio), per preparare al meglio il big match contro il Milan. Ecco un estratto dell’articolo:
“Da oggi a Castel Volturno il Napoli sarà finalmente al gran completo, ma con appena tre giorni a disposizione per prepararsi alla super sfida di Pasquetta (ore 20.45) al Maradona con il Milan. All’appello manca ancora Kevin De Bruyne – atteso al Training Center stamattina – che dopo la trasferta transoceanica con il suo Belgio è rimasto a riposo anche ieri, per smaltire il jet lag”.