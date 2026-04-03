Iuliano a RNC – “Conte crede alla rimonta, il Napoli è in agguato e l’Inter non può sbagliare”

Mark Iuliano, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, dove tra i vari argomenti affrontati, si è soffermato anche sulla possibile rimonta scudetto del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Conte sta facendo capire allo spogliatoio di provarci per la rimonta. Ha sempre fatto e sempre lo farà, ricordiamoci che in Italia è sempre arrivato primo o secondo. Oggi l’Inter ha 7 punti di vantaggio, è avvantaggiatissima. Ma nel Napoli stanno tornando tutti, tranne Lukaku. La rosa però è incredibile. Il Napoli è in agguato, l’Inter non può sbagliare. Conte sta premendo sull’acceleratore”.