Il Mattino – “Dubbio Lukaku: rischia di arrivare al mondiale senza aver mai praticamente giocato”

Il Mattino si sofferma in merito a Romelu Lukaku, attaccante del Napoli protagonista negli ultimi giorni di un comportamento non apprezzato dal Napoli, decidendo di rimanere in Belgio nonostante il club lo aspettasse a Castel Volturno per continuare la fase di recupero. Ecco un estratto dell’articolo:

“Un punto interrogativo per Lukaku che, probabilmente, dal suo c.t. Garcia avrà avuto tutte le garanzie del mondo sulla sua presenza al Mondiale. Ma intanto rischia di arrivarci senza avere mai giocato una gara in stagione da titolare: il suo braccio di ferro con il club azzurro rischia di farlo scivolare al margine del gruppo azzurro quando il 10 aprile, farà ritorno a Castel Volturno”.