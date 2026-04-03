Gds – “Verso Napoli-Milan, Hojlund il grande rimpianto del mercato dei rossoneri”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma su Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli che, nella scorsa estate, era finito nel mirino anche del Milan per rinforzare l’attacco. Alla fine, a spuntarla furono gli azzurri. Ecco un estratto dell’articolo:

“Bruciato proprio sul più bello dall’inserimento del Napoli. L’infortunio di Lukaku ha stravolto i piani e riscritto la storia di oggi e del domani. Hojlund in azzurro ha trovato tutto ciò che gli serviva per il definitivo salto di qualità”.

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