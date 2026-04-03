Gds – “Verso Napoli-Milan, Hojlund il grande rimpianto del mercato dei rossoneri”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma su Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli che, nella scorsa estate, era finito nel mirino anche del Milan per rinforzare l’attacco. Alla fine, a spuntarla furono gli azzurri. Ecco un estratto dell’articolo:

“Bruciato proprio sul più bello dall’inserimento del Napoli. L’infortunio di Lukaku ha stravolto i piani e riscritto la storia di oggi e del domani. Hojlund in azzurro ha trovato tutto ciò che gli serviva per il definitivo salto di qualità”.