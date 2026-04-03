Gds – “Verso Napoli Milan, due dubbi di formazione per Conte: le ultime da Castel Volturno”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma anche sulla prossima partita del Napoli, in programma lunedì 6 aprile contro il Milan di Massimiliano Allegri, riportando le probabili scelte di formazione di Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

“Conte sembra orientato a riaffidarsi ai Fantastici 4, che non giocano insieme da ottobre e che non si sono mai visti ne nuovo sistema di gioco. Anguissa e Lobotka formeranno coppia di centrali in mediana, mentre McTominay e De Bruyne agiranno alle spalle di Hojlund, come già success a Cagliari. Rispetto alla gara in Sardegna, Spinazzola dovrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra, mentre il ballottaggio più vivo sempre essere in difesa: Juan Jesus è pienamente recuperato e contende una maglia a Olivera”.