Gds – “Italia, ecco come giocherebbe con Conte in panchina”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel suo focus dedicato alla nazionale italiana, si è soffermata sulle possibili scelte di formazioni dei vari allenatori accostati per prendere il ruolo di ct, tra cui anche Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene ipotizzato proprio come e chi giocherebbe con il mister salentino:

“Può giocare dietro con Gatti (o Mancini o Coppola) più Scalvini e Calafiori (o Bastoni). Esterni Palestra e Dimarco, meno adatto alla linea a quattro manciniana. In mezzo, sicuro Tonali, un mediano (Barella/Locatelli) o un regista (Fagioli/Ricci) accanto. Davanti Pisilli e Kean per una coppia equilibrata alle spalle di Pio Esposito. Conte, come e più di Mancini, decide in base agli uomini e non alla tattica. Ed è il tecnico ideale per una ricostruzione.”