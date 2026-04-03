Gds – “Conte-Italia, c’è tempo di parlarne amichevolmente con Adl”

Continuano i rumors in merito ad un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana da parte di Antonio Conte. Nonostante il tecnico salentino sia sotto contratto, la FIGC sembra intenzionata a ripetere quello che successe con Spalletti. A parlarne è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Il tecnico del Napoli non sarebbe una soluzione altrettanto facile. Il ricordo di una semifinale a Euro 2016 mancata per un rigore, con una squadra davvero modesta, e l’emozione al momento dell’addio, dicono che sarebbe un’altra scelta giusta. Con un ct da nominare a giugno, in teoria ci sarebbe il tempo per chiudere amichevolmente con De Laurentiis, visto che il contratto scade nel 2027. Conte è l’ultimo degli integralisti come s’è visto anche nel Napoli”.