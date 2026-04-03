Di Stefano, Sky – “Conte e Allegri in pole per prendere la panchina dell’Italia, i dettagli”

Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha riportato delle importanti novità in merito al futuro della nazionale italiana, dopo l’ennesima debacle contro la Bosnia che ha fatto scatenare il caos in tutto il movimento calcistico del nostro paese. Secondo il giornalista, i primi nomi per tentare di risollevare le sorti dell’Italia sono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, rispettivamente allenatori del Napoli e Milan. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono legati ai rispettivi club, ma hanno allure e spessore nel nostro calcio. Dovrà succedere ancora di tutto, compresa ovviamente la scelta del nuovo presidente federale, ma di fatto sono Conte e Allegri i primi nomi per la panchina della Nazionale post sconfitta in Bosnia”.