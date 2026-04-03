Dalla Turchia – “Napoli, occhio al Fenerbache per Goretzka! Pronto contratto monstre per il tedesco, i dettagli”

Dalla Turchia arrivano novità di mercato importanti in merito a Leon Goretzka, centrocampista tedesco che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco a fine stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, il Fenerbache sarebbe pronto a fare follie per il 31enne: un contratto triennale da 7 milioni di euro, con un bonus ingaggio di 10 milioni. La trattativa potrebbe essere agevolata dall’allenatore dei gialloblu, cioè Domenico Tedesco che ha già allenato Goretzka allo Schalke 04 tra il 2017 e 2018. Il club turco, però, avrebbe messo gli occhi anche per Julian Brandt, che anche lui lascerà a fine stagione il Borussia Dortmund.