CorSera – “Milan, dubbio Leao per Allegri. Ci sarà contro il Napoli? Le ultime”

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta delle importanti novità in merito al prossimo avversario del Napoli, cioè il Milan. Infatti, secondo quanto si evince dal quotidiano, sarebbe in dubbio la presenza di Rafael Leao, alle prese da diverso tempo da una fastidiosa pubalgia, e nella giornata di ieri il portoghese si è allenato a parte. In dubbio quindi la sua presenza per la partita di lunedì. Tuttavia, arrivano anche buone notizie per Massimiliano Allegri: Loftus-Cheek sarà a disposizione, dopo l’infortunio al volto.