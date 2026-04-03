Cds – “Italia, i nomi di Conte e Allegri figli dell’impulsività”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul tema della nazionale italiana, che ha bisogno di una forte scossa dopo l’ennesima qualificazione ai mondiali mancata. Ecco un estratto dell’articolo:

“Le candidature popolari, figlie dell’impulsività, hanno prodotto i nomi di Allegri e Conte. Hanno il profilo adeguato per l’Italia, ma parliamo di allenatori contrattizzati da Milan e Napoli sino al 2027 e oggi impegnati in campionato. Tra fine maggio e inizio giugno tante dinamiche potrebbero cambiare. Conte è già stato ct per due anni e aveva dato disponibilità a Gravina nell’estate 2023 prima che la Figc si orientasse su Spalletti. All’epoca, per riportarlo a Coverciano, sarebbe servita una cifra ben superiore a quella che gli garantirono Tavecchio e Lotito nel 2014”.