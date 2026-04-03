Cdm – “Hojlund affranto e stanco a causa della nazionale, pronta una sorpresa come alternativa contro il Milan”

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta delle novità in merito a Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli che non è riuscito a qualificarsi con la sua nazionale ai prossimi campionati del mondo. Il quotidiano evidenzia il fatto che il danese sia arrivato stanco ed affranto a Castel Volturno, con Antonio Conte che dovrà per forza di cose gestire l’attaccante nel migliore dei modi. Ecco un estratto dell’articolo:

“E’ arrivato affranto e stanco, ha giocato 201 minuti nelle sfide contro Macedonia del Nord e Repubblica Ceca. Si gioca lunedì sera, c’è tempo per recuperare le energie. Non ci sono alternative, manca anche Lukaku mentre Giovane, che ha lavorato a Castel Volturno durante la sosta, può essere una risorsa sia per giocare al fianco di Hojlund che da suo vice”.