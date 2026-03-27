Schira – “Al Napoli piace molto Palestra, ma la concorrenza della Premier è spietata: i dettagli”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, sul suo canale Youtube ha riportato delle interessanti novità di mercato in merito a Marco Palestra, esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari. Secondo il giornalista, il Napoli sarebbe fortemente interessato, ma la concorrenza per il ragazzo è spietata. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Palestra è sicuramente il giocatore più attenzionato, quello con più estimatori: piace alla Juventus, al Napoli e molto anche all’Inter. Per strapparlo all’Atalanta serve una cifra importante e anche diversi club inglesi lo stanno seguendo da vicino. Può essere la Premier alla fine a spuntarla”.