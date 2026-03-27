Neres – “Brasile, che ricordi il mondiale 2002! Soprattutto il gol di Ronaldihno…”

David Neres rievoca ricordi di quando era bambino in un’intervista per Canal Bamba. Il calciatore brasiliano si è espresso in merito al mondiale del 2002, vinto dal Brasile, e del San Paolo, che diventò campione del mondo battendo il Liverpool in finale nel 2005. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono David Neres, vengo da San Paolo, penso al 2002 quando diventammo campioni del Mondo, non ricordo tutto, ma alcune cose della finale le ricordo, come il gol di Ronaldinho, ma ricordo anche il 2005 quando il San Paolo divenne campione mondiale, non ricordo molto ma ricordo i miei compagni campioni”.