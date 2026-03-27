Marcolin a RTN – “Scudetto? L’Inter deve avere paura, le prossime due saranno decisive. Su Vergara…”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ora telecronista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli dove, tra i vari argomenti affrontati, si è soffermato sulla possibile lotta scudetto e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Il caso Vergara: quanto manca alla Nazionale?

«È stata una grande sorpresa del calcio italiano. Ha sfruttato l’occasione nel Napoli, mostrando qualità, personalità e maturità. Anche solo per 20 minuti avrebbe potuto essere utile. È un giocatore che ha convinto tutti».

Corsa Scudetto: Inter, Napoli e Milan:

«L’Inter deve avere paura di Napoli e Milan. Le prossime due giornate saranno decisive. Se l’Inter trova continuità può allungare, ma non sarà semplice. Il Napoli deve vincere contro il Milan: è una partita nelle sue corde»