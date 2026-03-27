La Repubblica – “Napoli, Lukaku è in dubbio per la sfida contro il Milan, i dettagli”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta delle novità in merito alla condizione fisica di Romelu Lukaku, rimasto in Belgio per seguire un programma di allenamento personalizzato con l’obbiettivo di tornare al più presto in forma. Tuttavia, secondo quanto si evince dal quotidiano, la presenza dell’attaccante belga per la prossima partita contro il Milan è in forte dubbio. Ecco un estratto dell’articolo:
“In forte dubbio la presenza di Lukaku nella sfida di Pasquetta col Milan. Si media. Ma tra 10 di giorni, nel caso, è più probabile che il numero 9 trovi ad attenderlo una multa, che una maglia da titolare”.