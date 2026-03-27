Il Mattino – “Lukaku, l’agente a colloquio con Manna: c’è il chiarimento, i dettagli”

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato delle importanti novità in merito al caso Lukaku, rimasto in Belgio e avendo di conseguenza disatteso l’accordo stipulato con il club di tornare in Italia. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nessuna rottura. Non è questa la volontà di Big Rom. Ma, in ogni caso, il club azzurro non fatica a nascondere la propria contrarietà. Pastorello ha spiegato a Manna che Lukaku ha solo fretta di recuperare al 100%, senza creare problemi a nessuno. Conte, proprio per aiutarlo a fare alla svelta, si era “inventato” le amichevoli di metà settimana che non sono proprio di suo gradimento. Ma per Lukaku non è bastato”.