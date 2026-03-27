Clamoroso Gds – “Lukaku, il Napoli lo mette fuori rosa? I dettagli”

Ha del clamoroso quello che è stato riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: il Napoli ha pensato di mettere Romelu Lukaku fuori rosa. Questa era una delle ipotesi vagliate dal club, dopo ‘l’ammutinamento’ del giocatore, che ha deciso di rimanere in Belgio anzichè tornare in Italia. Ecco un estratto dell’articolo:

E il gelo, scontato, è sceso tra lui e Conte, tra Lukaku e il Napoli, in un’atmosfera divenuta rapidamente surreale, tra interpretazioni, retropensieri e chiacchierate incrociate per scegliere l’atteggiamento più opportuno, regolamento alla mano. Ipotesi numero 1: procedere con una multa; ipotesi numero 2, chiaramente più severa: procedere dilatando la «rottura>> ed esercitando la possibilità di mettere il centravanti fuori rosa; ipotesi numero 3: cercare un’intesa non semplice, un compromesso che non agitasse definitivamente le acque già placate da una call tra Big Rom, il suo procuratore – Pastorello – e Giovanni Manna, il diesse del Napoli. La linea moderata, o anche morbida, è quella che sembra sia stata preferita: un taglietto consistente allo stipendio da «star>> sarà automatico”