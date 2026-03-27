Cds – “Napoli, Manna segue con attenzione il gioiellino che gioca in Bundesliga, i dettagli”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta delle novità di mercato in merito al Napoli che, secondo il quotidiano, sarebbe sulle tracce di Karim Coulibaly, difensore del Werder Brema classe 2007. Il giocatore, che ha ben figurato sin qui, è seguito da diversi top club, come ha affermato lo stesso agente del ragazzo: “Siamo in contatto con più club perché quando un giovane si esprime così è normale ricevere interesse e non è un segreto“. Non sarà semplice, ma Giovanni Manna ci proverà per portare ad Antonio Conte il difensore.