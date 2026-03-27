Cds – “Lukaku, ecco il motivo dietro al non rientro. Il Napoli e Conte sono molto irritati”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle interessanti novità in merito a quello che ormai possiamo definire il ‘caso Lukaku’, dato il sorprendente forfait dell’attaccante belga, decidendo di non rientrare in Italia a Castel Volturno. Ecco un estratto dell’articolo:

“Romelu Lukaku non è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno, contrariamente a quanto s’aspettava e aveva annunciato il Napoli dopo la sua decisione di non partire con la nazionale belga per gli States, sede di due amichevoli verso il Mondiale. «Ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la condizione fisica», aveva comunicato martedì la federazione. Ma non solo: Romelu ha anche scelto di prepararsi ad Anversa, nello stesso centro dove sia lui sia De Bruyne hanno sostenuto il percorso di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni. Il Napoli, però, lo aspettava ieri in sede e non ha preso per niente bene il cambio di programma: la prima conseguenza, in attesa di un confronto diretto con Conte, è una multa salata. Se non è una rottura, è quantomeno uno strappo con Antonio e il club”.