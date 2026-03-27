Amoruso a TMW – “Grave quello che ha fatto Lukaku, spero chieda scusa! Conte lo ha sempre difeso…”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha espresso la sua opinione in merito al caso Lukaku, con il calciatore che ha deciso di rimanere in Belgio, invece di rispettare l’accordo con il club di presentarsi subito a Castel Volturno. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Conte per lui si è esposto incredibilmente, lo ha fatto diventare protagonista. Quest’anno c’è stato l’infortunio, non ha voluto operarsi ma ci sta, poi però ti arriva Hojlund e ti comincia a fare gol e a far quadrare la squadra. Lo posso capire umanamente, però no, il professionista si allena, si mette dalla parte della ragione e poi a fine stagione va via. Così sbagli due volte. Ora prenderà una multa pesante, ma ti metti nei casini. E difficilmente altri ti prendono. Ha sbagliato alla grande, spero chieda scusa”.