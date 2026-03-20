Spinazzola rinnova? Schira – “Trattative in corso con il Napoli, si discute su un aspetto”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, riporta sul social X delle importanti novità in merito al possibile rinnovo di Leonardo Spinazzola, che è ricercato anche da altri club (Juventus su tutte). Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Come rivelato due settimane fa, Leonardo Spinazzola chiede un contratto fino al 2028 per firmare il rinnovo con il Napoli, che gli ha offerto un rinnovo fino al 2027. Spina è stato offerto ad altri club negli ultimi giorni per cercare di fare pressione sul Napoli. Le trattative sono ancora in corso”.