Sky Sport – “Napoli, ecco le scelte di formazione in vista del Cagliari: Conte cambia in toto la fascia sinistra”

Scritto da:
Francesco Napolitano
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ULTIM'ORA Romano: "Conte-ADL si va avanti! Le parole di Lobotka e Mancini..."

Sky Sport riporta le ultime novità di formazione del Napoli, che scenderà in campo questa sera alle 18:30 contro il Cagliari. Diverse novità in vista nell’11 titolare scelto da Antonio Conte:

“Sarà ancora 3-4-2-1 per la squadra di Antonio Conte, con il ritorno di Milinkovic-Savic in porta (contro il Lecce ha giocato Meret). In difesa dovrebbero invece giocare ancora Beukema, Buongiorno e Olivera, con Gutierrez largo a sinistra e Politano a tutta fascia a destra. L’allenatore azzurro potrebbe proporre il doppio play, con sia Gilmour sia Lobotka dal 1′, avanzando De Bruyne e McTominay alle spalle di Rasmus Hojlund”.

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