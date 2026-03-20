Schira a RTN – “Napoli, da Hojlund ad Elmas, ecco chi riscatterei. Conte vorrebbe degli acquisti in queste posizioni”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli dove, tra i vari argomenti affrontati, si è anche soffermato sulle possibili mosse di calciomercato degli azzurri. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Il Napoli deve decidere sui riscatti di diversi giocatori. Da chi partiamo?

“Su Hojlund non avrei dubbi: va riscattato a prescindere, perché è giovane, ha margini e nel ruolo non ci sono tanti attaccanti migliori in giro. Su Alisson Santos invece vanno fatte delle riflessioni economiche, perché il costo è importante. Però per qualità e talento è un giocatore su cui investirei. Diverso il discorso per Elmas: il prezzo fissato è alto e il Napoli proverà a ottenere uno sconto, magari di tre o quattro milioni, oppure valutare un nuovo prestito con obbligo più avanti. Aiuta molto la volontà del giocatore, che vuole restare”.

Quanti innesti servono davvero al Napoli?

“Almeno tre sicuri: un difensore, un centrocampista e un esterno offensivo. Poi dipenderà anche dal modulo di Conte. Se giochi con il tridente serve un altro esterno di piede destro, se cambi sistema può servire altro. In mezzo al campo, per esempio, manca un giocatore con caratteristiche simili ad Anguissa, uno che dia fisicità e recuperi palloni”.