Repubblica – “Napoli, spunta il patto nel gruppo squadra: c’è un obbiettivo chiaro”

L’edizione odierna de la Repubblica svela un retroscena interessante in merito al Napoli, riguardo l’esistenza di un “patto” nello spogliatoio. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene spiegato di che patto si tratta:

“Il quarto successo consecutivo permetterebbe alla squadra di Antonio Conte di superare momentaneamente il Milan al secondo posto della classifica e pure di mettere almeno un pizzico di pressione all’Inter, riducendo di un terzo (da meno 9 a meno 6) l’attuale distacco dalla capolista, che sarà impegnata in trasferta a Firenze domenica sera. C’è in ballo il patto stretto nello spogliatoio tra i giocatori, che daranno il massimo per scucirsi dalle maglie lo scudetto vinto a maggio più tardi possibile. È quello che si aspettano anche i tifosi, assenti per motivi di ordine pubblico in Sardegna”.