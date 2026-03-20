Il Mattino – “Napoli, a sorpresa Lang torna in città! Svelato il motivo, i dettagli”

A sorpresa Noa Lang è tornato a Napoli. L’esterno olandese, attualmente in prestito al Galatasaray, è fermo ai box a causa di un bruttissimo infortunio al pollice rimediato durante la partita di Champions League contro il Liverpool, ad Anfield. Il giocatore, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de il Mattino, ha deciso di passare il periodo di convalescenza proprio a Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“La stagione resta a rischio, così mettendo in secondo piano anche la questione riscatto dal Napoli a fine stagione. A proposito di Napoli: Lang passerà parte della convalescenza in città, dove ancora ha mantenuto una base fissa visto che non è stato ceduto in Turchia a titolo definitivo (la moglie è tornata spesso a Napoli in queste settimane, in compagnia delle altre mogli del gruppo azzurro). Chissà che questo non possa anche incidere sul prossimo mercato estivo, con l’olandese che non ha mai negato la volontà di proseguire in azzurro”.