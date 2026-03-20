Il Mattino – “Napoli, a Cagliari finalmente una panchina lunga: è la fine di un incubo per Conte”

L’edizione odierna de il Mattino scrive in merito della prossima partita del Napoli, che affronterà il Cagliari questa sera alle 18:30, soffermandosi sulle diverse opzioni che (finalmente) Antonio Conte avrà a disposizione anche in panchina. Ecco un estratto dell’articolo:

“La prima bella notizia sarà la panchina. Quella di questo pomeriggio a Cagliari sarà nuovamente lunga, corposa, di qualità. Per il Napoli è un’ottima notizia, per Antonio Conte è la fine di un incubo. L’allenatore azzurro si è divertito tanto nelle ultime ore: a immaginare, pensare e ripensare, vedere e rivedere come poter schierare questo “nuovo” Napoli a Cagliari. In una trasferta “trappola” come ha spesso ripetuto al gruppo durante i pochi giorni di lavoro di questa settimana strana, con partita al venerdì e tante incognite prima della sosta. Il messaggio è stato chiaro già dopo il Lecce: “Io porto aspettativa: finisco primo o secondo, lo dice la storia”, aveva spiegato Conte sabato scorso al Maradona. E l’ha ripetuto lungo tutta la settimana anche ai calciatori. Lo scudetto è lontanissimo, ci pensa solo chi sa volare bene con la fantasia, ma perché non guardare con fiducia al secondo posto? Sarebbe una piccola rivincita a tutto quanto successo in questa stagione di stop, infortuni, assenze ripetute”.