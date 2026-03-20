Cds – “Napoli ancora in corsa per Euro 2032, ecco le richieste per il restyling dello stadio Maradona”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito alla possibile candidatura di Napoli per Euro 2032. Secondo quanto emerso, ieri si sarebbe tenuto un altro incontro (il terzo) con i vertici della FIGC a Roma, dove sarebbero state avanzate le seguenti richieste per l’adeguamento dello stadio Maradona per essere idoneo: modifiche agli spalti, miglioramento dei flussi di entrata ed uscita, ingressi separati per i vari tipi di tifosi e per i collegamenti per l’arra broadcaster. Il quotidiano evidenzia anche che ci sarà un altro incontro, in questo caso con la UEFA a Lione, e il progetto definitivo dovrà essere ultimato entro il 31 luglio.