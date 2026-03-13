Il fratello di Miccoli a RTN – “Fabrizio fu vicinissimo al Napoli, era patito di Maradona!”

Federico Miccoli, fratello del giocatore Fabrizio, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli dove, tra i vari argomenti affrontati, ha svelato un clamoroso retroscena: Fabrizio è stato molto vicino ad approdare al Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Fabrizio è stato vicino al Napoli. Se non sbaglio quando lasciò il Benfica, prima di andare al Palermo, ci fu una mezza situazione con il Napoli. Non so perché poi non si concretizzò. Però sì, qualcosa c’è stato.”

Sula possibilità di vederlo con la maglia azzurra:

“Mamma mia, tantissimo. Lui era malato di Diego Maradona, pensa che ha chiamato il figlio Diego.”

Sulla possibilità di vederlo con il numero 10 al Napoli:

“Secondo me lui non l’avrebbe chiesta per primo, ma se la sarebbe conquistata a suon di prestazioni. Sarebbero stati i tifosi a dirgli: per questa volta sblocchiamo la dieci e poi la riblocchiamo quando se ne va. Fabrizio era un vero numero dieci, uno che giocava anche con il crociato rotto se serviva.”